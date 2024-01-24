Митрополит Епіфаній звернувся до людей з важливим посланням, пише Politeka.net. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній закликав українців не звинувачувати Бога у всіх негараздах і випробовуваннях.

«Не слід винуватити Бога в усіх бідах і нещастях, які нас спіткають. Не слід дорікати Йому, ніби Він вам «не допомагає» чи «покинув» – це неправда. Бог завжди з нами, Він нам допомагає і сприяє, інакше вже давно не було би ані нас, ані нашої держави, ані, можливо, й загалом людства», - запевнив митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України зазначив, що люди сприймають багато звичних і буденних речей, як даність, як таке, що має бути «саме собою», а не як благодіяння Боже.

"Водночас всі скорботи і печалі цього грішного земного світу – від диявола і його слуг, від людей, які стали на бік зла. Війна, від якої ми страждаємо, має джерелом гріх, а відтак вона є пасткою від диявола і його слуг", - каже Митрополит Епіфаній.

Також Митрополит Епіфаній підкреслив, що Бог не карає і ніколи не бажає, не створює страждань для людей. Тому всі людські «печалі, якими б вони не були, заподіюються людьми і відображають негідність тих, ким вони спричиняються».

Митрополит Епіфаній у своєму зверненні пояснив, чому Бог допускає страждання. За його словами, тому що триває давня боротьба зла проти добра. Бог дав людству дар свободи, тож кожна людина має свободу волі та вибору.

«Водночас наші свобода і право вибору означають також здатність людини обрати замість любові та добра – зло і ненависть. І коли вона це обирає – то не Бог винуватий, а людина», - зазначив Митрополит Епіфаній.

Тому, каже Митрополит, зло і страждання є плодами використання кимось божественного дару свободи з егоїстичною неправедною метою.

«Зло не виникає саме собою – у нього є конкретні творці та винуватці, які свою свободу підкорили творенню зла», - запевнив Митрополит Епіфаній.

В час великих страждань і горя, продовжив Митрополит Епіфаній, яких зазнає народ України через війну, для багатьох особливою спокусою стають безнадія і відчай.

«Через них диявол прагне відірвати людину від Бога для того, щоби нею, зневіреною, легше опанувати та її погубити – як вовк, який намагається відбити вівцю від стада, бо коли вона самотня, то швидше стане його здобиччю. Адже коли людина зневірюється, то відкидає надію і віру в Бога, залишається самотня, одинока, розчарована і безсильна», - каже митрополит Епіфаній.

Митрополит Київський і всієї України закликав українців не занепадати духом, не піддаватися печалям. Адже Бог на боці тих, хто обирає добро і світло, хто вміє любити і цим лікує і себе, і рани людства.

Останні новини України:

Чи можна йти жінка до церкви без хустки та не у спідниці - митрополит Епіфаній дав чітку відповідь.

Митрополит Епіфаній оприлюднив важливе звернення.

Перехід на новий календар: в ПЦУ пояснили, чим він кращий і що зміниться.