Митрополит Епифаний обратился к людям с важным посланием, пишет Politeka.net. Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал украинцев не винить Бога во всех горестях и испытаниях.

«Не следует винить Бога во всех бедах и несчастьях, которые постигают нас. Не следует упрекать Его, будто Он вам "не помогает" или "бросил" - это неправда. Бог всегда с нами, Он нам помогает и содействует, иначе уже давно не было бы ни нас, ни нашего государства, ни, возможно, и в целом человечества», – заверил митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всея Украины отметил, что люди воспринимают много привычных и обыденных вещей, как данность, как такое, что должно быть «само собой», а не как благодеяние Божие.

"В то же время все скорби и печали этого грешного земного мира – от дьявола и его слуг, от людей, вставших на сторону зла. Война, от которой мы страдаем, имеет источником грех, а потому она является ловушкой от дьявола и его слуг", - говорит Митрополит Епифаний.

Также Митрополит Епифаний подчеркнул, что Бог не наказывает и никогда не желает, не создает страдания для людей. Поэтому все человеческие «печали, какими бы они ни были, причиняются людьми и отражают недостоинство тех, кем они причиняются"

Митрополит Епифаний в своем обращении объяснил, почему Бог допускает страдание. По его словам, потому что продолжается давняя борьба зла против добра. Бог дал человечеству дар свободы и каждый человек имеет свободу воли и выбора.

«В то же время наши свободы и право выбора означают также способность человека выбрать вместо любви и добра – зло и ненависть. И когда она это выбирает – то не Бог виноват, а человек», - отметил Митрополит Епифаний.

Поэтому, говорит Митрополит, зло и страдания являются плодами использования кем-то божественного дара свободы в эгоистической неправедной цели.

"Зло не возникает само собой - у него есть конкретные творцы и виновники, которые свою свободу покорили творению зла", - заверил Митрополит Епифаний.

Во время больших страданий и горя, продолжил Митрополит Епифаний, испытываемый народом Украины из-за войны, для многих особым соблазном становятся безнадежность и отчаяние.

«Через них дьявол стремится оторвать человека от Бога для того, чтобы им, отчаявшимся, легче овладеть и его погубить – как волк, пытающийся отбить овцу от стада, ибо когда он одинок, то быстрее станет его добычей. Ведь когда человек отчаивается, то отвергает надежду и веру в Бога, остается одинок, разочарован и бессилен», - говорит митрополит Епифаний.

Митрополит Киевский и всей Украины призвал украинцев не падать духом, не поддаваться печалям. Ведь Бог на стороне тех, кто выбирает добро и свет, кто умеет любить и этим лечит и себя, и раны человечества.

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