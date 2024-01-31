По новому стилю Сретение Господне отмечается раньше, ведь дата Рождества сместилась.

Сретение Господне – это непереходящий праздник и ежегодно празднуется через 40 дней после Рождества Христова, пишет Politeka.net.

В связи с тем, что Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, дата Рождества сместилась на 13 дней, поэтому Сретение Господне теперь отмечают тоже раньше на 13 дней - 2 февраля.

«Второго февраля будем отмечать праздник Сретения Господня, вспоминая евангельское событие, когда на 40-й день после Рождества Иисуса Христа, выполняя закон того времени, Богородица и праведный Иосиф Обручник принесли Богомладенца в храм, чтобы посвятить Его Богу и воздать за Него символическое пожертвование», - объяснили украинцам в Православной Церкви Украины.

Сретение Господне.

Праздник Сретения Господня уникален по своей богослужебной традиции, ведь он одновременно посвящен прославлению и Спасителя, и Его Пречистой Матери.

Как отмечают в ПЦУ, среди богослужебных особенностей на Сретение Господне, в частности, Чин благословения и освящения свечей.

Традиция освящения свечей происходит из древнего обычая устраивать в день праздника Сретение ход по городу с зажженными светильниками, благословляемыми священниками. Эта процессия символизировала вхождение Господа Иисуса Христа – Света для мира – в Иерусалимский храм. Символический смысл этого заключался в том, чтобы напомнить о Свете Христовом, который просветляет всех.

«Стретенским» свечам приписывают различные сверхъестественные свойства, существует много народных поверий о «защите» от грома, молнии, пожара и т.д.

Сретение Господне.

«Но не стоит впадать в ложный мистицизм или маловерие: оберегает не свеча, а – Господь.

Церковная свеча – символ, а не талисман или магический амулет. Это видимый символ молитвенного обращения человека к Богу. Нет никаких церковных предписаний по требованию, например, нести зажженную свечу до дома, по срокам ее хранения, или по материалу, из которого она должна быть изготовлена. Это все традиции, связанные с тем, что в праздник Сретения свечи освящаются по особому Чину, поэтому и внимание к ним – особое», - подчеркивают в ПЦУ.

Украинцев призывают относиться к «сретенским» свечам благоговейно и с уважением, как и к любой другой освященной вещи.

Сретенские свечи можно засвечивать дома, во время домашней молитвы.

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