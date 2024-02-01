Опубліковано актуальний церковний календар ПЦУ та перелік свят на люти1 2024 року за новоюліанським календарем.

Календар свят у лютому 2024 оприлюднила православна Церква України, пише Politeka.net.

В ПЦУ підкреслили, що лютий 2024 буде складатися з 29 днів, адже поточний рік – високосний.

«На початку місяця, вже 2 числа за новоюліанським календарем, ми відзначатимемо велике дванадесяте свято Стрітення Господнього, яке завершує сорокаденний різдвяний цикл. А наступного дня, 3 лютого, будемо вітати нашого Предстоятеля – з п’ятою річницею його інтронізації та з його 45-літтям», - повідомили в ПЦУ.

Також у лютому 2024 вшановуватимемо пам՚ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, благовірного князя Костянтина Острозького, великомученика Федора Тирона, благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, інших угодників Божих.

«Останній недільний день лютого через читання притчі про митаря і фарисея також розпочне наше приготування до подвигів Великого посту», - повідомили в ПЦУ.

Церковні свята у лютому 2024.

В ПЦУ також підкреслили, що окрім церковних спогадів лютий для України є памʼятним через трагічні події на Майдані, зокрема – розстріл мирних протестувальників, нашої «Небесної сотні».

«І безперечно, що для всіх українців чорною датою в календарі позначений день 24 лютого, коли два роки тому росія розпочала своє криваве повномасштабне вторгнення в нашу державу. Молитимемось за упокоєння душ полеглих та за якнайшвидшу перемогу над ворогом і утвердження справедливого миру….», - зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар - новоюліанський. У зв'язку з цим усі неперехідні свята - ті, які мають фіксовану дату, тепер відзначають на 13 днів раніше.

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