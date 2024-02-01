Календарь праздников в феврале 2024 года обнародовала православная Церковь Украины, пишет Politeka.net.
В ПЦУ подчеркнули, что февраль 2024 года будет состоять из 29 дней, ведь текущий год – высокосный.
«В начале месяца, уже 2 числа по новомуюлианскому календарю, мы будем отмечать большой двенадцатый праздник Сретения Господня, который завершает сорокадневный рождественский цикл. А на следующий день, 3 февраля, будем поздравлять нашего Предстоятеля – с пятой годовщиной его интронизации и его 45-летием», - сообщили в ПЦУ.
Также в феврале 2024 будем чтить память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, благоверного князя Константина Острожского, великомученика Федора Тирона, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, других угодников Божьих.
«Последний воскресный день февраля из-за чтения притчи о мытаре и фарисее также начнет наше приготовление к подвигам Великого поста», - сообщили в ВЦУ.
Церковные праздники в феврале 2024 года.
В ПЦУ также подчеркнули, что кроме церковных воспоминаний февраль для Украины памятен из-за трагических событий на Майдане, в частности – расстрел мирных протестующих, нашей «Небесной сотни».
«И бесспорно, что для всех украинцев черной датой в календаре отмечен день 24 февраля, когда два года назад Россия начала свое кровавое полномасштабное вторжение в наше государство. Будем молиться за упокоение душ павших и за скорейшую победу над врагом и утверждение справедливого мира…», - отметили в ПЦУ.
Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. В связи с этим все непереходные праздники - те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.
Последние новости Украины:
Сретение Господне – новая дата и почему обязательно нужно освятить свечу.
Митрополит Епифаний обнародовал важное обращение.
Переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.