Опубликован актуальный церковный календарь ПЦУ и перечень праздников на февраль 2024 года по новому лианскому календарю.

Календарь праздников в феврале 2024 года обнародовала православная Церковь Украины, пишет Politeka.net.

В ПЦУ подчеркнули, что февраль 2024 года будет состоять из 29 дней, ведь текущий год – высокосный.

«В начале месяца, уже 2 числа по новомуюлианскому календарю, мы будем отмечать большой двенадцатый праздник Сретения Господня, который завершает сорокадневный рождественский цикл. А на следующий день, 3 февраля, будем поздравлять нашего Предстоятеля – с пятой годовщиной его интронизации и его 45-летием», - сообщили в ПЦУ.

Также в феврале 2024 будем чтить память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, благоверного князя Константина Острожского, великомученика Федора Тирона, благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, других угодников Божьих.

«Последний воскресный день февраля из-за чтения притчи о мытаре и фарисее также начнет наше приготовление к подвигам Великого поста», - сообщили в ВЦУ.

Церковные праздники в феврале 2024 года.

В ПЦУ также подчеркнули, что кроме церковных воспоминаний февраль для Украины памятен из-за трагических событий на Майдане, в частности – расстрел мирных протестующих, нашей «Небесной сотни».

«И бесспорно, что для всех украинцев черной датой в календаре отмечен день 24 февраля, когда два года назад Россия начала свое кровавое полномасштабное вторжение в наше государство. Будем молиться за упокоение душ павших и за скорейшую победу над врагом и утверждение справедливого мира…», - отметили в ПЦУ.

Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. В связи с этим все непереходные праздники - те, у которых есть фиксированная дата, теперь отмечают на 13 дней раньше.

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