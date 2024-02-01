Лунный календарь красоты на февраль 2024 года станет помощником в выборе дат для смены прически, маникюра, пилинга и инъекций.

Лунный календарь на февраль 2024 года поможет спланировать, когда лучше посетить салон красоты, уделить время своей внешности, изменить прическу или обновить маникюр.

Астрологи разделяют лунный календарь на благоприятные и неблагоприятные дни для процедур красоты.

Календарь красоты на февраль 2024 года опубликовала астролог в своем канале Scorpio.

По словам эксперта по прогнозам, согласно календарю красоты на февраль 2024 года, после 16 февраля благоприятное время для экспериментов со стилем и внешностью.

«До этого времени лучше предпочесть более консервативные направления», - советует астрологиня.

Календарь красоты на февраль 2024.

Астролог советует с 22 по 29 февраля не наращивать ресницы, не увеличивать губы и другие части тела.

«Не экспериментируйте с объемом», – призывает эксперт.

Также астролог сообщила, что 17.02 и 22.02 (и дни возле этих дат) – это дни, неудачные для пластических операций, процедур с инъекциями и других агрессивных манипуляций. Неблагоприятными для манипуляций с внешностью также являются: 3, 8 ,9,14,15,17, 22, 23 февраля.

«С 10 по 24 февраля – благоприятный период для стрижек, имеющих целью отрастить волосы», - говорит эксперт.

До 10 февраля и после 24 февраля, согласно лунному календарю красоты, благоприятный период для модельной и мужской стрижки, эпиляции и если хотите укрепить корни.

Календарь красоты на февраль 2024 года.

Также астролог перечислила благоприятные дни в календаре красоты на февраль 2024 года для стрижек - 5,6,11,18,20,24, маникюра - 5,6,11,18,20,24,25, эпиляции - 5,6,11, 18,20, диет – 2,5,6,8,10,11,20,21,22,24,25, пилинга и инъекций.

Добавим также, что известны фазы Луны в феврале 2024: Молодая Луна 10 февраля в 00:59, Полная Луна 24 февраля в 14:30, Растущая Луна с 11 по 23 февраля; Убывающая Луна с 1 по 9 число и с 25 по 29 число.

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