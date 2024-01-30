Трагедія сталася на Тернопольщині, рятувальники розповіли, що відомо на зараз.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на ДСНС України, сьогодні о 10:20 з місцевого ставка поблизу с. Переволока Чортківського району водолази ДСНС вилучили тіла трьох підлітків — 2009, 2010 та 2011 р.н.

«Діти зникли 28 січня: вийшли з дому й не повернулися», - розповіли рятувальники.

До пошуків хлопчиків залучалося 40 рятувальників, з яких 8 водолазів, також 10 од. техніки.

Раніше повідомлялось про зникнення трьох хлопців віком 14, 13 та 12 років. Діти зникли 28 січня в селі Переволоки.

Це 14-річний Богдан Приймак, 13-річний Богдан Швиткий і 12-річний Володимир Непіп.

Один із підлітків, 14-річний Богдан Приймак, мешкає у Тернополі, а на вихідні приїхав до бабусі у село. За словами родички, він сказав, що разом зі своїми друзями 13-річним Богданом Швитким та 12-річним Володимиром підуть у центр села погуляти. Однак, ночувати додому хлопці так і не повернулися.

Раніше стало відомо, що на Львівщині рятувальники дістали дівчинку з болота.



Дитина хотіла скоротити шлях та перейти між озерами, але застрягла в болоті. Рятувальники витягнули її та допомогли дістатись берега.

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