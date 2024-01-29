Як повідомляє Politeka.net з посиланням на МВС України, сьогодні, 29 січня, російська армія атакувала прикордонну Новгород-Сіверську громаду.

Вибух прогримів, коли водій і троє пасажирів їхали до лікарні. Згодом, вони почули сильний вибух і побачили спалах.

«Унаслідок атаки уламками посікло автомобіль. Люди, на щастя, не постраждали», - розповіли в МВС.

Поліція задокументувала наслідки атаки.

В Мережі вже з’явилися кадри з місця удару.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російська армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув чоловік

«Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого», - голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше росіяни скинули з дрона вибухівку на аварійну бригаду "Херсонводоканалу". Через обстріл пошкоджено аварійно-ремонтний автомобіль комунального підприємства.

Також повідомлялось про нову трагедію на Сумщині - ворожа диверсійно-розвідувальна група вбила брата і сестру.

Трагедія сталась 27 січня. Окупанти обстріляли авто із цивільними, які їхали дорогою між двома селами Хотінської громади Сумського району.

Загинули 54-річний чоловік, який був за кермом, та його 68-річна сестра.

Їхній будинок розташований у селі Андріївка, що у 5-кілометровій прикордонній зоні.

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