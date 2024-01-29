У бою під Михайлівкою Донецької області поліг 31-річний актор Рівненського академічного українського музично-драматичного театру, пише Politeka.net.

Страшну новину повідомив очільник театру Володимир Петрів.

«Ти зустрів 2024-й на нулі. Ти писав, що знаєш запах бою, що понад тиждень не вилазив з окопу, що бачив, як побратимів посікло осколками, а потім сам відчув біль в скаліченій руці. І раптом ти зник. Зв’язок обірвався, але надія жила. А потім звістка: тебе більше немає з нами. Ти загинув, як герой. В бою…», – написав Володимир Петрів на своїй сторінці у Facebook.

Новина про загибель Володимира шокувала і його колег, і звичайних українців.

«Вічна пам’ять і Слава Герою», «Вічна пам’ять. Пробачте нас, рідненькі»,

«Боже, як шкода…»,

«Царство небесне і вічна пам’ять»,

«Який був актор! Розпач…»,

«Боже милий, відмовляюся вірити»,

«Непоправна втрата....Дай Боже,сил, рідним пережити страшне горе...Царство небесне нашому Володі»,

«Господи…», «Біль і сум»,

«Мав честь працювати разом... Царство Небесне!», - пишуть люди у соцмережах.

Нагадаємо, 7 січня на війні загинув поет і військовослужбовець Максим Кривцов.

«Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн. Разом із ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини. Не пережиті почуття», – казала волонтерка і військовослужбовиця Леся Литвинова.

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