В бою под Михайловкой Донецкой области пал 31-летний актер Ровенского академического украинского музыкально-драматического театра, пишет Politeka.net.

Страшную новость сообщил глава театра Владимир Петрив.

«Ты встретил 2024-й на нуле. Ты писал, что знаешь запах боя, что больше недели не вылезал из окопа, что видел, как побратимов посекло осколками, а потом сам почувствовал боль в искалеченной руке. И вдруг ты пропал. Связь оборвалась, но надежда жила. А потом известие: тебя больше нет с нами. Ты погиб как герой. В бою…», – написал Владимир Петрив на своей странице в Facebook.

Новость о гибели Владимира шокировала и его коллег, и обычных украинцев.

«Вечная память и Слава Герою», «Вечная память. Простите нас, родные»,

«Боже, как жаль…»,

«Царство небесное и вечная память»,

«Какой был актер! Отчаяние…»,

«Боже милый, отказываюсь верить»,

«Непоправимая потеря....Дай Боже,сил, родным пережить страшное горе...Царство небесное нашему Володе»,

«Господи…», «Боль и печаль»,

«Имел честь работать вместе... Царство Небесное!» , – пишут люди в соцсетях.

Напомним, 7 января на войне погиб поэт и военнослужащий Максим Кривцов.

«Кривцов Максим был очень светлым человеком. Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин. Вместе с ним погибла целая Вселенная. Тексты и стихи. Новые смыслы. Не написанные строчки. Не прожитые минуты. Не пережитые чувства», – говорила волонтер и военнослужащая Леся Литвинова.

Последние новости Украины:

Страшная трагедия унесла жизни известного актера и его брата.

Это ужасное потрясение для всех – погиб известный украинский актер.

Также сообщалось о гибели известного украинского музыканта.