Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, сегодня, 29 января, российская армия атаковала пограничную Новгород-Северскую общину.
Взрыв прогремел, когда водитель и трое пассажиров ехали в больницу. Впоследствии они услышали сильный взрыв и увидели вспышку.
«В результате атаки обломками посекло автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали», – рассказали в МВД.
Полиция задокументировала последствия атаки.
В Сети уже появились кадры с места удара.
Напомним, ранее стало известно, что российская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина
«Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего», – председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Ранее россияне сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду "Херсонводоканала". Из-за обстрелов поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия.
Также сообщалось о новой трагедии в Сумской области - вражеская диверсионно-разведывательная группа убила брата и сестру.
Трагедия произошла 27 января. Оккупанты обстреляли авто с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района.
Погибли 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра.
Их дом расположен в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.
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