Как сообщает Politeka.net со ссылкой на МВД Украины, сегодня, 29 января, российская армия атаковала пограничную Новгород-Северскую общину.

Взрыв прогремел, когда водитель и трое пассажиров ехали в больницу. Впоследствии они услышали сильный взрыв и увидели вспышку.

«В результате атаки обломками посекло автомобиль. Люди, к счастью, не пострадали», – рассказали в МВД.

Полиция задокументировала последствия атаки.

В Сети уже появились кадры с места удара.

Напомним, ранее стало известно, что российская армия сбросила с беспилотников взрывчатку на Берислав. В результате этого удара погиб мужчина

«Еще один человек госпитализирован. Медики продолжают обследовать пострадавшего», – председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Ранее россияне сбросили с дрона взрывчатку на аварийную бригаду "Херсонводоканала". Из-за обстрелов поврежден аварийно-ремонтный автомобиль коммунального предприятия.

Также сообщалось о новой трагедии в Сумской области - вражеская диверсионно-разведывательная группа убила брата и сестру.

Трагедия произошла 27 января. Оккупанты обстреляли авто с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района.

Погибли 54-летний мужчина, находившийся за рулем, и его 68-летняя сестра.

Их дом расположен в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

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