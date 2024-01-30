Трагедия произошла на Тернопольщине, спасатели рассказали, что известно на сейчас.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины, сегодня в 10:20 из местного ставка вблизи с. Переволока Чертковского района водолазы ГСЧС изъяли тела трех подростков - 2009, 2010 и 2011 г.р.

«Дети исчезли 28 января: вышли из дома и не вернулись», – рассказали спасатели.

К поискам мальчиков привлекалось 40 спасателей, из которых 8 водолазов, а также 10 ед. техники.

Ранее сообщалось об исчезновении троих мальчиков в возрасте 14, 13 и 12 лет. Дети пропали 28 января в селе Переволоки.

Это 14-летний Богдан Приймак, 13-летний Богдан Швиткий и 12-летний Владимир Непип.

О пропаже детей сообщила бабушка одного из мальчиков.

Один из подростков, 14-летний Богдан Приймак, живет в Тернополе, а на выходные приехал к бабушке в село. По словам родственницы, он сказал, что вместе со своими друзьями 13-летним Богданом Швитким и 12-летним Владимиром пойдут в центр села погулять. Однако ночевать домой ребята так и не вернулись.

Ранее стало известно, что во Львовской области спасатели достали девочку из болота.

Ребенок хотел сократить путь и перейти между озерами, но застрял в болоте. Спасатели вытащили ее и помогли добраться до берега.

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