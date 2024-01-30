У Київській області зникла жінка і дитина, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області.

Згідно з повідомленням поліцейських, до поліції надійшло повідомлення від жінки, про зникнення її 31-річної дочки з 6-річним онуком, які 27 січня поїхали до родичів в місто Бориспіль та не повернулися.

На розшук зниклих оперативно залучені та орієнтовані всі підрозділи поліції Київщини.

Жінку звати Марина Шевчук, а її сина Артем. Родина з Броварів.

Прикмети Марини Шевчук - зріст близько 155 сантиметрів, середньої статури, волосся темне, очі карі.

На момент зникнення жінка була одягнена у куртку чорного кольору, чорні джинси.

Прикмети хлопчика, Артема Шевчука - зріст близько 120 сантиметрів, волосся русяве.

Хлопчик був одягнути у коричневу шапку з помпоном, куртку чорного кольору з зеленою широкою смужкою біля карманів, темні штани.

Поліцейські звертаються до українців з проханням повідомити на спецлінію "102" або до Бориспільського управління поліції Київщини, якщо їм щось відомо про зниклих.

Останні новини України:

"Укренерго" звернулося до українців з поганими новинами.

Також повідомлялось про вибухи під Києвом - фото і подробиці.

Крім того нагадаємо, що було спіймано псевдополіцейського.