Полиция Киевщины разыскивает молодую женщину, которая пропала вместе с малолетним сыном.

В Киевской области исчезли женщина и ребенок, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области.

Согласно сообщению полицейских, в полицию поступило сообщение от женщины об исчезновении ее 31-летней дочери с 6-летним внуком, которые 27 января уехали к родственникам в Борисполь и не вернулись.

На розыск пропавших оперативно привлечены и ориентированы все подразделения полиции Киевской области.

Женщину зовут Марина Шевчук, а ее сын Артем. Семья из Броваров.

Приметы Марины Шевчук - рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

В момент исчезновения женщина была одета в куртку черного цвета, черные джинсы.

Приметы мальчика, Артема Шевчука – рост около 120 сантиметров, волосы русые.

Мальчик был одеть в коричневую шапку с помпоном, куртку черного цвета с широкой зеленой полоской возле карманов, темные брюки.

Полицейские обращаются к украинцам с просьбой сообщить на спецлинию "102" или в Бориспольское управление полиции Киевщины, если им что-то известно о пропавших.

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