Раніше для оформлення виплат людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення.

В Україні сім'ям надається можливість отримати не лише грошову допомогу від організацій, але й від держави через портал "Дія". Цей сервіс дозволяє оформити чотири види виплат онлайн.

За інформацією Міністерства соціальної політики, впровадження можливості отримання допомоги в онлайн-форматі спрямовано на підтримку сімей з дітьми та цифровізацію соціальних виплат. Важливо відзначити, що ці грошові допомоги не є додатковими нарахуваннями.

Сервіс "Дія" спрямований на тих, хто звертається за призначенням виплат вперше або планує переоформлення через завершення строку призначення.

"Раніше для отримання цих послуг людям доводилося збирати велику кількість документів та відвідувати органи соціального захисту населення. Однак зараз, таку допомогу можна оформити дистанційно, не виходячи з дому", - пояснено на сайті.

Розглядаються такі види грошової допомоги:

Грошова допомога при усиновленні дитини - для батьків, які усиновили дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Грошова допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність - для батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуна, піклувальника, що доглядає за дитиною.

Грошова допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на весь час інвалідності.

Грошова допомога на дитину одинокій матері або батьку - для одиноких усиновлювачів чи одиноких матерів або батьків, які не перебувають у шлюбі.

Щоб скористатись цими можливостями, громадянам потрібно:

Авторизуватись на порталі "Дія".

Перейти в меню "Послуги", обрати опцію "Заява на призначення допомоги".

Заповнити необхідні відомості, сформувати заяву та декларацію.

Підписати електронним підписом чи "Дія.Підпис".

Розгляд заяви та призначення виплати займає 10 днів з моменту звернення. Результат можна перевірити в особистому кабінеті на порталі "Дія" або через електронну пошту.

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