Більшість продавців не встигли розпродати всі наявні запаси цього овочу, що призводить до того, що якість продукції знижується та ціни падають.

В Україні відбулося падіння цін на популярний овоч. У кінці минулого робочого тижня (22-26 січня) роздрібні ціни на цей овоч становили 70-100 гривень за кілограм, що у середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому. Стало відомо, що буде далі з цінами.

Зазначено, що здешевлення ціни огірків спричинено кількома факторами. По-перше, покупці виявили менше зацікавленості в їх придбанні. По-друге, більшість продавців не встигли реалізувати усі наявні запаси цього овоча. Це також призводить до зниження якості продукції, що поглиблює ситуацію на ринку та сприяє ціновому зниженню.

Станом на 29 січня, великі супермаркети продають огірки за середньою ціною 92,72 гривень за кілограм, що на 4,3 гривень за кілограм дешевше, ніж у грудні 2023 року. Ціни гладких огірків становить 104,4 гривень за кілограм, що на 2,47 гривень за кілограм нижче, ніж у попередньому місяці. Це в подальшому призведе до очікуваного зниження вартості огірків в магазинах та супермаркетах.

Деякі мережі реалізації пропонують огірки за цінами від 89,9 до 124 гривень за кілограм. Водночас, ціни на картоплю в Україні також зросли в середньому до 24,4 гривень за кілограм на початку минулого тижня, що перевищує середню ціну грудня 2023 року на понад 7 гривень за кілограм.

Тим часом зростають ціни на картоплю. Росту цін на картоплю сприяють фактори, такі як скорочення пропозиції, низька якість посадкового матеріалу та врожаю, а також недостатність потужностей для зберігання, зауважив нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев. Подорожчання картоплі триває, що вимагає збільшення її імпорту з-за кордону.

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