Реєстрація на отримання грошової допомоги відбувається за певною адресою та протягом визначених дат.

Українці, які відповідають певним критеріям, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу від обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Громадська організація "ВПО України – Івано-Франківська область" повідомила про проведення реєстрації на грошову допомогу. Грошова допомога стосується переселенців, які зараз проживають в Івано-Франківську.

Категорії українців, які можуть отримати грошову допомогу, включають внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю I чи II групи, тих, хто виховує дитину з інвалідністю, одиноких батьків серед внутрішньо переміщених осіб, осіб віком 65+ (одиноких) та багатодітні родини.

Реєстрація на отримання грошової допомоги відбувається за певною адресою та протягом визначених дат. У Івано-Франківську це має місце за адресою: вул. Шухевичів 21Б з 22.01.2024 по 26.01.2024, з 10:00 до 16:00. Особам, які мають питання стосовно грошової допомоги, рекомендується звертатися до Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за вказаними номерами телефону з понеділка по п'ятницю протягом робочого дня.

Для зручності бенефіціарів пункти реєстрації на грошову допомогу розташовані в різних районах Івано-Франківської області, зокрема в Івано-Франківському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Косівському та Верховинському районах. Кожен пункт має відповідний контактний номер для зв'язку.

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