Українці, які відповідають певним критеріям, мають можливість отримати одноразову грошову допомогу від обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Громадська організація "ВПО України – Івано-Франківська область" повідомила про проведення реєстрації на грошову допомогу. Грошова допомога стосується переселенців, які зараз проживають в Івано-Франківську.
Категорії українців, які можуть отримати грошову допомогу, включають внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю I чи II групи, тих, хто виховує дитину з інвалідністю, одиноких батьків серед внутрішньо переміщених осіб, осіб віком 65+ (одиноких) та багатодітні родини.
Реєстрація на отримання грошової допомоги відбувається за певною адресою та протягом визначених дат. У Івано-Франківську це має місце за адресою: вул. Шухевичів 21Б з 22.01.2024 по 26.01.2024, з 10:00 до 16:00. Особам, які мають питання стосовно грошової допомоги, рекомендується звертатися до Івано-Франківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України за вказаними номерами телефону з понеділка по п'ятницю протягом робочого дня.
Для зручності бенефіціарів пункти реєстрації на грошову допомогу розташовані в різних районах Івано-Франківської області, зокрема в Івано-Франківському, Калуському, Коломийському, Надвірнянському, Косівському та Верховинському районах. Кожен пункт має відповідний контактний номер для зв'язку.
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