Регистрация на получение денежной помощи производится по определенному адресу и в течение определенных дат.

Украинцы, отвечающие определенным критериям, имеют возможность получить единовременную денежную помощь от областной организации Общества Красного Креста Украины. Общественная организация "ВПЛ Украины - Ивано-Франковская область" сообщила о проведении регистрации на денежную помощь. Денежная помощь касается переселенцев, проживающих сейчас в Ивано-Франковске.

Категории украинцев, которые могут получить денежную помощь, включают внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I или II группы, воспитывающих ребенка с инвалидностью, одиноких родителей среди внутренне перемещенных лиц, лиц в возрасте 65+ (одиноких) и многодетные семьи.

Регистрация на получение денежной помощи производится по определенному адресу и в течение определенных дат. В Ивано-Франковске это происходит по адресу: ул. Шухевичей 21Б с 22.01.2024 по 26.01.2024, с 10:00 до 16:00. Лицам, имеющим вопрос о денежной помощи, рекомендуется обращаться в Ивано-Франковскую областную организацию Общества Красного Креста Украины за указанными номерами телефона с понедельника по пятницу в течение рабочего дня.

Для удобства бенефициаров пункты регистрации на денежную помощь расположены в разных районах Ивано-Франковской области, в частности, в Ивано-Франковском, Калушском, Коломыйском, Надвирнянском, Косовском и Верховинском районах. У каждого пункта есть соответствующий контактный номер для связи.

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам раздадут по 17,5 тысячи гривен в отопительный сезон - как получить денежную помощь.

Как писала Politeka, - кто из украинцев теперь может получить 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала о нововведениях относительно денежной помощи.