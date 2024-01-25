Громадяни України мають можливість отримати грошову допомогу від Міжнародної організації з міграції (МОМ) в розмірі 3600 гривень на місяць, протягом трьох місяців. Подробиці повідомили на офіційній сторінці МОМ.

Якщо особа проживає в області, контроль над якою було відновлено Україною менше ніж 4 місяці тому, вона може зареєструватися для отримання грошової допомоги через Червоний Хрест або місцеву владу.

Процедура реєстрації на цю грошову допомогу виглядає наступним чином:

Особисто відвідайте пункт реєстрації МОМ та подайте заявку. З жовтня 2023 року триває реєстрація для отримання допомоги в Харківській області. Якщо ви не знаходитесь у даній області, ознайомтеся із іншими організаціями, які надають реєстраційні послуги у вашому регіоні.

Для отримання додаткової інформації з приводу цієї грошової допомоги зверніться на гарячу лінію за номером: 0 800 215 015. Також можна звернутися до голови сільської ради, голови міської чи військової адміністрації або уповноваженої особи. Важливо відзначити, що реєстрація для отримання грошової допомоги завжди є безкоштовною.

Отримані кошти призначені для забезпечення мінімальних життєвих потреб. Організація також надає допомогу у вигляді продуктів, засобів гігієни, одягу та різноманітних предметів для дому.

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