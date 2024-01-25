Граждане Украины имеют возможность получить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ) в размере 3600 гривен в месяц в течение трех месяцев. Подробности сообщили на официальной странице МОМ.

Если лицо проживает в области, контроль над которой был восстановлен Украиной менее 4 месяцев назад, он может зарегистрироваться для получения денежной помощи через Красный Крест или местные власти.

Процедура регистрации на этоу денежную помощь выглядит следующим образом:

Посетите пункт регистрации МОМ и подайте заявку. С октября 2023 года идет регистрация для получения помощи в Харьковской области. Если вы не находитесь в данной области, ознакомьтесь с другими организациями, предоставляющими регистрационные услуги в вашем регионе.

Для получения дополнительной информации по поводу этой денежной помощи обратитесь на горячую линию по номеру: 0 800 215 015. Также можно обратиться к председателю сельского совета, председателю городской или военной администрации или уполномоченному лицу. Важно отметить, что регистрация для получения денежной помощи всегда бесплатна.

Вырученные средства предназначены для обеспечения минимальных жизненных потребностей. Организация также оказывает помощь посредством продуктов, средств гигиены, одежды и различных предметов для дома.

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