Самотні матері в Україні можуть розраховувати на допомогу від держави, і у 2024 році сума виплат на дітей зросла. Фінансова підтримка для матерів одиначок прив'язана до прожиткового мінімуму і зростає разом із ним.

Сума фінансової допомоги для самотніх матерів в Україні розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для дитини певного віку та середньомісячним доходом сім'ї. У 2024 році прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зрос на 291 гривню, склавши 2563 гривень, а для дітей від 6 до 18 років він збільшився на 363 гривні до 3196 гривень.

Максимальні розміри допомоги в 2024 році складають:

на дітей віком до 6 років – 2 563 грн;

на дітей віком 6–18 років – 3 196 грн.

Крім того, самотні матері або батьки можуть отримати аліменти від держави. Ця тимчасова допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.

Розмір такої допомоги розраховується аналогічно виплаті матерям-одиначкам: різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним доходом сім'ї за попередні шість місяців. При цьому розмір виплати не може бути меншим, ніж половина прожиткового мінімуму.

У 2024 році мінімальна сума аліментів від держави становить:

для дітей до 6 років — 1 281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 1598 грн.

Джерело: Фокус.

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