Одинокие матери в Украине могут рассчитывать на пособие от государства, и в 2024 году сумма выплат на детей возросла. Финансовая поддержка для матерей одиночек привязана к прожиточному минимуму и растет вместе с ним.

Сумма финансовой помощи для одиноких матерей в Украине рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для ребенка определенного возраста и среднемесячным доходом семьи. В 2024 году прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос на 291 гривну, составив 2563 гривен, а для детей от 6 до 18 лет он увеличился на 363 гривны до 3196 гривен.

Максимальные размеры пособия в 2024 году составляют:

на детей до 6 лет – 2 563 грн;

на детей 6–18 лет – 3 196 грн.

Кроме того, одинокие матери или родители могут получить алименты от государства. Эта временная помощь предоставляется детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Размер такой помощи рассчитывается аналогично выплате матерям-одиночкам: разница между 100% прожиточного минимума и среднемесячным доходом семьи за предыдущие шесть месяцев. При этом размер выплаты не может быть меньше половины прожиточного минимума.

В 2024 году минимальная сумма алиментов от государства составляет:

для детей до 6 лет – 1 281,5 грн;

для детей от 6 до 18 лет - 1598 грн.

Источник: Фокус.

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