Найбільше пропозицій все ще стосується робітничих професій, і спостерігається зростання попиту на фахівців і професіоналів.

У базі даних Київського міського центру зайнятості України фіксується приблизно 2 тисячі актуальних вакансій. Найбільше пропозицій роботодавці мають для слюсарів, цей професійний сегмент може претендувати на найвищу середню зарплату, яка становить 30 тисяч гривень. Про це йдеться в повідомленні Київського міського центру зайнятості.

Навіть за умов війни, проблема працевлаштування для киян та переселенців із територій, які перебувають під окупацією або знаходяться у зоні активних бойових дій, залишається актуальною.

Найбільше пропозицій все ще стосується робітничих професій, і спостерігається збільшений попит на фахівців та професіоналів.

Серед лідерів за кількістю вакансій - галузі, де потрібні працівники, незважаючи на воєнні дії: побутове обслуговування, торгівля, логістика, освіта та охорона здоров'я.

Загалом ТОП-10 найбільш популярних вакансій виглядає так:

Слюсарі різних напрямків.

Продавці.

Лікарі різних напрямків.

Водії.

Інженери різних напрямків.

Бухгалтери.

Вчителі.

Кухарі.

Менеджери різних напрямків.

Фахівці з публічних закупівель.

Максимальні зарплати в пропонованих роботодавцями вакансіях становлять: слюсар - 30 тисяч гривень, продавець - 25 тисяч гривень, лікар - 30 тисяч гривень, водій - 40 тисяч гривень, інженер - 110 тисяч гривень, бухгалтер - 30 тисяч гривень, вчитель - 20 тисяч гривень, кухар - 44 тисячі гривень, менеджер - 67 тисяч гривень, фахівець з публічних закупівель - 22 тисячі гривень.

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