Больше всего предложений все еще касается рабочих профессий, и наблюдается возросший спрос на специалистов и профессионалов.

В базе данных Киевского городского центра занятости Украины фиксируется около 2 тысяч актуальных вакансий. Больше предложений работодатели имеют для слесарей, этот профессиональный сегмент может претендовать на самую высокую среднюю зарплату, которая составляет 30 тысяч гривен. Об этом говорится в сообщении Киевский городской центр занятости.

Даже в условиях войны проблема трудоустройства для киевлян и переселенцев с территорий, которые находятся под оккупацией или находятся в зоне активных боевых действий, остается актуальной.

Больше всего предложений все еще касается рабочих профессий, и наблюдается возросший спрос на специалистов и профессионалов.

Среди лидеров по количеству вакансий - отрасли, где нужны работники, несмотря на военные действия: бытовое обслуживание, торговля, логистика, образование и здравоохранение.

В общей сложности ТОП-10 наиболее популярных вакансий выглядит так:

Слесари разных направлений.

Продавцы.

Врачи разных направлений.

Водители.

Инженеры разных направлений.

Бухгалтеры.

Учителя.

Повара.

Менеджеры разных направлений.

Специалисты по публичным закупкам.

Максимальные зарплаты в предлагаемых работодателями вакансиях составляют: слесарь – 30 тысяч гривен, продавец – 25 тысяч гривен, врач – 30 тысяч гривен, водитель – 40 тысяч гривен, инженер – 110 тысяч гривен, бухгалтер – 30 тысяч гривен, учитель – 20 тысяч гривен, повар – 44 тысячи гривен, менеджер – 67 тысяч гривен, специалист по публичным закупкам – 22 тысячи гривен.

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

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