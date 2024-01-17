За даними товариства молочних підприємств, таке зростання цін може зробити молочну продукцію менш доступною для населення.

У кінці 2023 року вартість молока, яка є сировиною для виробників молочної продукції в Україні, досягла десятирічного максимуму. Ціни майже зрівнялися з європейськими цінами. Подробиці було повідомлено Спілкою молочних підприємств України.

У липні того року ціна становила 11,6 гривні за кілограм, але до грудня зросла на 30% і склала 15 гривень за кілограм.

При конвертації цієї вартості в євро та порівнянні з середньоєвропейськими базовими цінами, вартість молока становила 41,4 євро за 100 кілограмів у грудні 2023 року. Останній раз такий показник ціни досягав такого рівня у листопаді 2021 року під час ревальвації гривні.

Різниця між цінами в Україні та країнах Європейського союзу постійно зменшується. Наприклад, у квітні-травні 2023 року ціна на вітчизняне молоко становила 70% від середньої ціни в ЄС, а вже з жовтня ця цифра зросла до 90%.

За даними спілки молочних підприємств, такий ріст цін може зробити молочну продукцію менш доступною для населення. За останній місяць ціна на молоко зросла на 2%.

Також варто відзначити, що в 2023 році ціни на деякі інші продукти значно знизились, наприклад, цибуля подешевшала на 50,7%, морква на 48,9%, олія на 15,2%, а яйця на 9,4%.

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