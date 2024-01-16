Віталій Кім повідомив про наслідки нових ударів з боку російських загарбників.

Віталій Кім оприлюднив новий звіт щодо атак минулої доби.

За словами голови Миколаївської ОВА, ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

На щастя, постраждалих немає.

Крім того, учора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по с. Дніпровське Куцурубської громади було пошкоджено житловий будинок.

Під завалами опинилися жінка і двоє дітей.

На щастя, їх вдалося деблокувати.

«Одну дівчинку госпіталізовано, іншим медична допомога надається амбулаторно. Стан постраждалих задовільний», - повідомив Віталій Кім.

Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Раніше Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві викрито фрілансерку, яка придумувала антиукраїнські фейки для проросійських Телеграм-каналів.

На замовлення окупантів зловмисниця готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.

Додамо, тим часом стало відомо, що пізно ввечері та вночі ворог накривав артилерійським вогнем Нікопольщину – райцентр та Марганець Дніпропетровської області. Ворог випустив понад десять снарядів.

«Яких збитків завдали російські окупанти містам ще уточнюється. Але відомо, що люди неушкоджені. Це головне», - підкреслили в Дніпропетровській ОДА.

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