Віталій Кім розповів про серйозні наслідки нових атак з боку російських загарбників.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у Чорноморській громаді, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок, пише Politeka.net.

«Власниця домівки зазнала тілесних ушкоджень», - додав Віталій Кім.

За словами Кіма, зранку 4 січня ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади.

«Відбулось займання об’єкту енергетичної інфраструктури. Наслідки уточнюються. Також зранку, о 07:33 відбувся ще один артилерійський обстріл міста. Наслідки уточнюються», - розповів Віталій Кім.

Крім того, увечері 3 счня росіяни нанесли ракетний удар по Снігурівці.Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, яку вдалося оперативно ліквідувати. Також пошкоджено приватні будинки.

«Четверо людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості, серед них - неповнолітня дівчинка», - повідомив Віталій Кім.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри з місця пожеж, які спалахнули на Миколаївщині внаслідок жорстоких обстрілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві зросла кількість жертв ракетного удару 29 грудня.

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