Оновлені трагічні дані поприлюднили в КМВА, пише Politeka.net.

Так, внаслідок ракетного удару 29 грудня 202-го року загинули 32 людини.

«Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих», - повідомили в КМВА.

Станом на ранок 4 січня, на підставі проведених слідчих дій, загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 людини, постраждалих 30.

Раніше було відомо про 30 загиблих.

Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня Росія здійснила масований удар з повітря по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста.

ППО вдалося знищити 114 із 158 повітряних цілей ворога. За даними Повітряних сил, РФ застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

1 січня у Києві був оголошений День жалоби.

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