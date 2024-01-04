Продолжает расти количество погибших в результате страшного ракетного удара по украинской столице.

Обновленные трагические данные обнародовали в КГВА, пишет Politeka.net.

Так, в результате ракетного удара 29 декабря 2023-го года погибли 32 человека.

«Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были выявлены еще двое погибших», - сообщили в КГВА.

По состоянию на утро 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека, пострадавших 30.

Ранее было известно о 30 погибших.

Напомним, ночью и утром 29 декабря Россия нанесла массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.

ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

1 января в Киеве был объявлен День траура.

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