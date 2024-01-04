Обновленные трагические данные обнародовали в КГВА, пишет Politeka.net.
Так, в результате ракетного удара 29 декабря 2023-го года погибли 32 человека.
«Следователями криминалистами ГУ МВД, во время осуществления экспертизы, были выявлены еще двое погибших», - сообщили в КГВА.
По состоянию на утро 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека, пострадавших 30.
Ранее было известно о 30 погибших.
Напомним, ночью и утром 29 декабря Россия нанесла массированный удар с воздуха по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города.
ПВО удалось уничтожить 114 из 158 воздушных целей врага. По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.
1 января в Киеве был объявлен День траура.
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