В поліції Київської області повідомили, чи дійсно вони будуть задіяні у роздачі повісток на блокпостах, пише Politeka.net.

Таким чином правоохоронці Київщини відреагували на інформацію, яка шириться мережею, що правоохоронцям на контрольно-пропускних пунктах Київської області наказано займатися роздачею повісток.

«Поліцейські Київщини на блок-постах не займаються цілеспрямованою перевіркою громадян для подальшої мобілізації, а виконують виключно поліцейські функції, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року N 1455», - запевнив начальник поліції Київщини Анатолій Щадило.

За його словами, правоохоронці забезпечують заходи безпеки шляхом посиленого контролю за пересуванням громадян, транспортних засобів, вантажів тощо.

«Заходи, пов’язані з мобілізацією (здійснення досудового розслідування, адміністративного затримання) поліцією проводяться виключно на підставі постанови Кабінету Міністрів N 1487 від 30 грудня 2022 року і лише за зверненнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки регіону», – повідомив Щадило.

Раніше комендант Київської області пояснив, чи роздають на блокпостах повістки

За словами Руслана Олійника, повістки будуть роздавати тим, хто перебуває в розшуку через ухилення від призову, або тим, хто не оновив дані в ТЦК.

"Але це не буде масовим роздаванням повісток, як це, можливо, собі уявляють люди. Такого точно не буде. Це безпекові заходи, які ми виконуємо на доручення військового командування та голови КОВА", - запевняв Олійник.

Також нагадаємо, що раніше в Нацполіції відреагували на ідею роздачі поліцейськими повісток в ЗСУ.

"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти.

З одного боку, ми документуємо сотні кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП, де вони отримують неправомірну вигоду, і таким чином люди не йдуть служити. Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати?", - зазначив голова Нацполіції Іван Виговський.

Останні новини України:

Чоловік відмовився від мобілізації - що вирішив суд.

Мобілізація в Україні - у ЗСУ розповіли, кому будуть видавати повістки на вулицях.

Також нагадаємо, що чоловік відмовився від мобілізації через нестачу грошей на проїзд.