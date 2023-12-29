Мобілізація продовжується в Україні. Тепер в рамках мобілізації працівники територіальних центрів комплектування більше не будуть виписувати повістки громадянам у громадських місцях, якщо у них є облікові документи. Про це більш детально повідомив представник Сухопутних військ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону.

Він підкреслив, що виписування повісток можливе на блокпостах та інших громадських місцях в рамках мобілізації. Однак якщо у громадянина є при собі документи та військово-обліковий документ, йому не виписують повістку. Такі правила діють в рамках мобілізації.

Фітьо пояснив, що перша повістка не означає направлення на фронт, а слугує для уточнення облікових даних чоловіків. Після цього особа проходить медичний огляд.

В рамках мобілізації, якщо немає підстав для відстрочки та професія громадянина є важливою, видається друга повістка, і його направляють до навчального центру.

Він доповнив, що в рамках мобілізації тривалість навчання залежить від складності професії і може тривати від одного до трьох місяців, включаючи можливість навчання за кордоном. Після цього є двотижневий період злагодження підрозділу, а після нього громадянин направляється до військової частини. Важливо відзначити, що перша повістка не означає безпосереднього відправлення на війну.

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