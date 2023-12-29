Военнослужащие территориальных центров комплектования (военнокоматов) не будут выписывать повестку в общественных местах при одном условии.

Мобилизация продолжается в Украине. Теперь в рамках мобилизации работники территориальных центров комплектования больше не будут выписывать повестки гражданам в общественных местах, если у них есть учетные документы. Об этом более подробно сообщил представитель Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что выписка повесток возможна на блокпостах и ​​других общественных местах в рамках мобилизации. Однако, если у гражданина есть при себе документы и военно-учетный документ, ему не выписывают повестку. Такие правила действуют в рамках мобилизации.

Фитьо объяснил, что первая повестка не означает направления на фронт, а служит уточнению учетных данных мужчин. После этого лицо проходит медицинское освидетельствование.

В рамках мобилизации, если нет оснований для отсрочки и профессия гражданина важна, кажется вторая повестка, и его направляют в учебный центр.

Он дополнил, что в рамках мобилизации продолжительность обучения зависит от сложности профессии и может занять от одного до трех месяцев, включая возможность обучения за границей. После этого есть двухнедельный период согласования подразделения, а после него гражданин направляется в воинскую часть. Важно отметить, что первая повестка не означает непосредственной отправки на войну.

Последние новости Украины:

Напомним, работники ТЦК активизировались и раздают повестки одесситам в новых местах, фото и видео.

Как сообщала Politeka, появился новый способ вручения повесток с "бонусом", адвокат предупредил.

Также писала Politeka, мужчина дважды отказался от призыва из-за посещения церкви, как суд его наказал.