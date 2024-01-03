В полиции Киевской области сообщили, действительно ли они будут задействованы в раздаче повесток на блокпостах, пишет Politeka.net.

Таким образом, правоохранители Киевщины отреагировали на информацию, которая распространяется сетью, что правоохранителям на контрольно-пропускных пунктах Киевской области приказано заниматься раздачей повесток.

«Полицейские Киевщины на блок-постах не занимаются целенаправленной проверкой граждан для дальнейшей мобилизации, а выполняют исключительно полицейские функции, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года N 1455», - заверил начальник полиции Киевщины Анатолий Щадило.

По его словам, правоохранители обеспечивают меры безопасности путем усиленного контроля за передвижением граждан, транспортных средств, грузов.

«Мероприятия, связанные с мобилизацией (осуществление досудебного расследования, административного задержания) полицией проводятся исключительно на основании постановления Кабинета Министров N 1487 от 30 декабря 2022 года и только по обращениям территориальных центров комплектования и социальной поддержки региона», – сообщил Щадило.

Ранее комендант Киевской области объяснил, раздают ли на блокпостах повестки.

По словам Руслана Олейника, повестки будут раздавать тем, кто находится в розыске из-за уклонения от призыва, или тем, кто не обновил данные в ТЦК.

"Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА», - уверял Олейник.

Также напомним, что ранее в Нацполиции отреагировали на идею раздачи полицейскими повесток в ВСУ.

"У нас очень много своего функционала, и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты.

С одной стороны, мы документируем сотни уголовных правонарушений среди представителей ТЦК и СП, где они извлекают неправомерную выгоду, и таким образом люди не идут служить. Выходит, что мы будем с одной стороны документировать, а с другой еще и повестки раздавать?», - отмечал председатель Нацполиции Иван Выговский.

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