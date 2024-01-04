Виталий Ким рассказал о серьезных последствиях новых атак со стороны российских захватчиков.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Черноморской общине, в результате вражеских обстрелов поврежден частный дом, пишет Politeka.net.

«Владелица дома получила телесные повреждения», - добавил Виталий Ким.

По словам Кима, утром 4 января враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины.

«Произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Последствия уточняются. Также утром в 07:33 произошел еще один артиллерийский обстрел города. Последствия уточняются», – рассказал Виталий Ким.





Кроме того, вечером 3 января россияне нанесли ракетный удар по Снегиревке. Попадание по территории одного из предприятий вызвало пожар, который удалось оперативно ликвидировать. Также повреждены частные дома.

«Четыре человека получили ранения разной степени тяжести, среди них - несовершеннолетняя девочка», - сообщил Виталий Ким.





Тем временем в Сети появились кадры с места пожаров, вспыхнувших на Николаевщине в результате жестоких обстрелов.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве возросло количество жертв ракетного удара 29 декабря.

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