Російські загарбники б’ють по логистиці і концентрують зусилля на ще одному наступі.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень.

Жорстокі бої на Авдіївському напрямку тривають, ворог не полишає спроб оточити місто.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ.

У свою чергу аналітики Deep State повідомляють, що на Авдіївському напрямку кожен день починається з ворожого штурму. Зокрема, на Степовому.

«Варто відмітити професійну роботу Бредлі 47 ОМБр, які роблять неймовірні речі. Біля Бердичів (не плутати з Бердичевом) ворог зайняв пару посадок біля залізниці», - розповіли аналітики.

Росіяни намагаються закріпитися у Первомайському - бої тривають.

«Крім того, противник намагається з Мар'їнки атакувати Георгіївку, щоб закріпитися в останній», - повідомили експерти Deep State.

Деякі подробиці боїв на Авдіївському напрямку повідомив і військовий кореспондент Богдан Мірошніков.

За його словами, ворог намагається на авдіївському напрямку бити по логістиці.

«Тому вони концентрують зусилля, щоб доповзти з Красногорівки та залізниці до Очеретиного. Також - з боку Водяного намагаються доповзти в обхід Тоненького-Сєвєрного аж до Орлівки. Втрата одного з цих селищ серйозно вплине на оперативну обстановку», - повідомив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

При цьому, зазначає військовий кореспондент, маневри у бік Бердичів та Сєвєрного також залишаються у силі, окупант одночасно бʼє й туди.

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