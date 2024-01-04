Российские захватчики избивают по логистике и концентрируют усилия на еще одном наступлении.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений.

Жестокие бои на Авдеевском направлении продолжаются, враг не оставляет попыток окружить город.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.





В свою очередь аналитики Deep State сообщают, что на Авдеевском направлении каждый день начинается с вражеского штурма. В частности, на Степовом.

«Стоит отметить профессиональную работу Брэдли 47 ОМБр, делающих невероятные вещи. Возле Бердичев (не путать с Бердичевом) враг занял пару посадок у железной дороги», – рассказали аналитики.

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«Кроме того, противник пытается с Марьинки атаковать Георгиевку, чтобы закрепиться в последней», - сообщили эксперты Deep State.

Некоторые подробности боев на Авдеевском направлении сообщил и военный корреспондент Богдан Мирошников.

По его словам, враг пытается на Авдеевском направлении бить по логистике.

«Поэтому они концентрируют усилия, чтобы доползти из Красногоровки и железной дороги до Очеретино. Также - со стороны Водяного пытаются доползти в обход Тоненького-Северного вплоть до Орловки. Потеря одного из этих поселков серьезно повлияет на оперативную обстановку», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

При этом, отмечает военный корреспондент, маневры в сторону Бердичев и Северного тоже остаются в силе, оккупант одновременно бьет и туда.

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