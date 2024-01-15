Російські окупанти здійснили нові підлі атаки проти мирного населення України, в поліції повідомили подробиці.

Як розповіли правоохоронці, внаслідок нових російських атак на Херсонщині поранені п’ятеро людей.

Дронами та з артилерії атакували окупанти Станіслав.

«Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги», - розповіли поліцейські.

Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та «швидку».

Також опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії.

«Медична допомога знадобилася 77-річній жінці», - повідомили в поліції.

Херсон окупанти обстрілювали цілодобово - ворог підло цілився по житлових кварталах.

Як зазначили правоохоронці, вкотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід.

Відомо. що ворог також бив по центру міста.

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