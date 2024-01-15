Як розповіли правоохоронці, внаслідок нових російських атак на Херсонщині поранені п’ятеро людей.
Дронами та з артилерії атакували окупанти Станіслав.
«Цілеспрямовано били по рятувальникам та пункту екстреної медичної допомоги», - розповіли поліцейські.
Внаслідок скидання боєприпасів з БПЛА четверо рятувальників зазнали поранень, пошкоджено пожежний автомобіль. Під обстрілом перебував і медичний заклад, пошкоджено будівлю та «швидку».
Також опівночі російські військові гатили по населеному пункту з артилерії.
«Медична допомога знадобилася 77-річній жінці», - повідомили в поліції.
Херсон окупанти обстрілювали цілодобово - ворог підло цілився по житлових кварталах.
Як зазначили правоохоронці, вкотре пошкоджено контактну тролейбусну лінію та газопровід.
Відомо. що ворог також бив по центру міста.
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