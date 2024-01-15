Головнокомандувач Валерій Залужний зробив термінову заяву після того, що сталося в Азовському морі.

Валерій Залужний підтвердив знищення ворожого літака і не тільки.

«Воїни Повітряних Сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22», - повідомив Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі.

Валерій Залужний також подякував Повітряним Силам.

«За чудово сплановану та проведену операцію в Приазов’ї!», - наголосив Валерій Залужний.

У свою чергу Повітряні сили звітують: мінус ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22!

"Спецоперація в Приазов’ї пройшла успішно. Далі буде", - наголосили захисники.

Зазначимо, літак A-50 — це судно дальнього радіолокаційного стеження. Воно призначене для спостереження за цілями в повітрі, на землі та в морі, а також для наведення на них винищувальної авіації.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. Літак цього типу перебуває в повітрі та його неможливо вразити оперативно-тактичними ракетами.

А-50 та Іл-22 бачили фактично повітряний простір України та передавали дані на винищувачі, таким чином забезпечуючи постійний контроль та ефективність російської системи повітряного нападу.

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