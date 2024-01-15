Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, за минулу добу сталося майже сто бойових зіткнень.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, загалом ворог завдав 7 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Жорстокі бої продовжуються, за минулу добу відбулося 94 бойових зіткнень.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що морозна погода поки що стримує обидві сторони від активних дій на полі бою, проте найближчими тижнями все може змінитися.

На думку аналітиків, російські окупанти можуть готуватися до того, щоб розпочати новий наступ на полі бою - противник очікує, коли земля в східних і південних регіонах остаточно замерзне і спробує просунутися вперед. Втім експерти припускають, що найімовірніше цей наступ не матиме жодного оперативного успіху.

Російські сили, ймовірно, спробують підтримувати або активізувати локальні наступальні операції на сході України у спробі захопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди та умов місцевості, але не зможуть здійснити оперативно значущі прориви", — підсумували в Інституті.

Орієнтовно називається період між 12 січня і 2 лютого.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє в своєму телеграм-каналі, що на Бахмутському напрямку ворог мав частковий успіх у Богданівці, а також пн-сх Кліщіївки, де окупанти закріпилися майже впритул до села.

На Авдіївському напрямку триває битва за Степове та Первомайське.

На Куп’янському напрямку, каже Мірошніков, важкі бої у Синьківці та навколо селища, у напрямку Петропавлівки.

«Ворог втрачає достатньо багато піхоти, а у районі Синьківки - ще й броню. Новомихайлівський - окупант мав успіхи тактичного характеру в бік Георгіївки, намагаючись обітнути село з півночі та півдня, одночасно з тиском на Новомихайлівку», - зазначив Мірошніков.

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