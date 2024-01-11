Після повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну збільшилось кустарне виробництво медичних виробів і не лише.

За словами політолога та добровольця ЗСУ Кирила Сазонова, кількість підробок просто зашкалює, пише Politeka.net.

«Епідемія підробок військових аптечок, турнікетів та спорядки зашкалює», - підкреслив Сазонов.

Воїн зазначив, що всі заробляють, як можуть і "заробіток на крові ні для кого не табу".

«Все це з'ясовується вже у морзі. Ось так. Будьте уважні, інших порад не буде», - каже Сазонов.

Додамо, під час повномасштабки потреба української армії у турнікетах, як і у всьому іншому, зросла в рази. Бойові медики почали використовувати турнікети різних виробників. Проте волонтери та медики наголошували, що все частіше в аптечках військових виявляються підробки чи неякісні вироби.

Так, волонтер, громадський діяч та депутата Ради 8-го скликання Оксана Корчинська повідомляла, що на фронт завезли 40 тисяч неякісних китайських турнікетів.

«Я була шокована, коли мені наші медики на фронтових стабілізаційних пунктах почали розповідати, що на поранених бійцях порвалися три турнікети. То були бійці штурмових бригад. Ми почали розслідувати. І виявилося, що ці підробки отримали багато наших військових, які беруть участь у контрнаступі…», - казала Корчинська в ефірі телемарафону.

З понад 160 зразків турнікетів, доступних в Україні (з огляду на саморобні, підроблені турнікети сумнівної якості), в Центрі тестування турнікетів рекомендують менше десяти видів.

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