Жорстокі бої на Бахмутському напрямку тривають, штурми ворога не припиняються.

Росіяни намагаються повернути втрачені позиції, пише Politeka.net.

«Наразі ніяких тактичних і територіальних успіхів ворог не має. Сили оборони роблять все необхідне для того, щоб росіяни не просунулися», - повідомив сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич в ефірі «Еспресо».

За словами захисника, ворог накопичив сили і постійно отримує підкріплення. Крім того, росіяни розвивають дронову компоненту.

«Противник намагається змінювати тактику, більше застосовуючи дронів», - повідомив Маляревич.

Тобто, якщо раніше попереду була піхота й техніка, то наразі першими стають дрони.

"Росіяни зараз роблять ставку на БПЛА", - підкреслив Маляревич.

У свою чергу український боєць, який веде свій телеграм-канал «Бахмуський демон», повідомив, що в Хромовому пекло.

«Кажу, як є і до весни будуть такі бої на цьому фланзі», - зазначив захисник.

За словами «демона», росіяни хочуть дійти до Часів Яра і зі спини вдарити в наші сили, які південніше відвоювали територію раніше.

«І за це зараз головні бої», - повідомив український боєць.

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