Жестокие бои на Бахмутском направлении продолжаются, штурмы врага не прекращаются.

Россияне пытаются вернуть утраченные позиции, пишет Politeka.net.

«Сейчас никаких тактических и территориальных успехов враг не имеет. Силы обороны делают все необходимое, чтобы россияне не продвинулись», - сообщил сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Олесь Маляревич в эфире «Эспрессо».

По словам защитника, враг накопил силы и постоянно получает подкрепление. Кроме того, россияне развивают дроновую компоненту.

«Противник пытается менять тактику, больше применяя дронов», - сообщил Маляревич.

То есть, если раньше впереди была пехота и техника, то первыми становятся дроны.

"Россияне сейчас делают ставку на БПЛА", - подчеркнул Маляревич.

В свою очередь украинский боец, который ведет свой телеграмм-канал «Бахмуский демон», сообщил, что в Хромовом ад.

"Говорю, как есть и до весны будут такие бои на этом фланге", - отметил защитник.

По словам «демона», россияне хотят дойти до Часового Яра и со спины ударить в наши силы, которые южнее отвоевали территорию раньше.

«И за это сейчас главные бои», – сообщил украинский боец.

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