После полномасштабного военного вторжения России в Украину увеличилось кустарное производство медицинских изделий и не только.

По словам политолога и добровольца ВСУ Кирилла Сазонова, количество подделок просто зашкаливает, пишет Politeka.net.

«Эпидемия подделок военных аптечек, турникетов и снаряги зашкаливает», - подчеркнул Сазонов.

Воин отметил, что все зарабатывают, как могут и «зароботок на крови ни для кого не табу».

«Все это выясняется уже в морге. Вот так. Будьте внимательны, других советов не будет», - говорит Сазонов.

Добавим, во время полномасштабки потребность украинской армии в турникетах, как и во всем остальном, выросла в разы. Боевые медики начали использовать турникеты разных производителей. Однако волонтеры и медики подчеркивали, что все чаще в аптечках военных оказываются подделки или некачественные изделия.

Так, волонтер, общественный деятель и депутата Рады 8-го созыва Оксана Корчинская сообщала, что на фронт завезли 40 тысяч некачественных китайских турникетов.

«Я была шокирована, когда мне наши медики на фронтовых стабилизационных пунктах начали рассказывать, что на раненых бойцах порвались три турникета. Это были бойцы штурмовых бригад. Мы начали делать расследование. И оказалось, что эти подделки получили многие наши военные, которые участвуют в контрнаступлении….», - говорила Корчинская в эфире телемарафона.

Из более 160 образцов турникетов, доступных в Украине (учитывая самодельные, поддельные, турникеты сомнительного качества), в Центре тестирования турникетов рекомендуют менее десяти видов.

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