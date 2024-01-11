Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку українські Герої продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області», - йдетсья у повідомленні Генштабу.

У свою чергу начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що окупанти збільшили кількість штурмів та обстрілів.

«Було певне зниження кількості штурмових дій з боку противника на нашому напрямку. Але це було недовго. Вчора-позавчора знову вони збільшили кількість як штурмових дій, так і обстрілів…», - повідомляв Барабаш.

За його словами, є кілька аспектів у паузах в один-два дні в штурмах росіян.

«Наші воїни дуже ефективно відпрацьовують по тилах ворога. Є певні провали за особовим складом, бо все більше і більше вони відмовляються йти в штурмові дії за нашим напрямком. Їх регулюють загородзагони. Плюс наші дуже ефективно відпрацьовують склади боєкомплектів у наближених до лінії фронту тилах. І щоб це поповнити, потрібен час, не дуже тривалий, але все одно — день-два потрібні. Плюс погодні умови. Був перелом — морози, сніг пішов", — пояснював Барабаш.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що вперше за довгий час не було зафіксовано особливих змін у районі Степового.

За словами кореспондента, штурми окупантів успіхів їм не принесли.

«На жаль, наші контрнаступальні дії на деяких ділянках також особливо без успіхів. Але те, що в таких умовах це стало можливим - це вже дуже добрий сигнал. Хоч і тимчасовий. Поки є можливість, треба хоч на 300-500 метрів покращити позиції», - зазначив Мірошніков в своєму телеграм-каналі.

Також МІрошніков повідомив, що у напрямку авдіївського карʼєра та у приватному секторі на півдні міста, у районі АКХЗ - ситуація стабільно напружена.

Південніше «очисних» ворог зміг просунутися на 100 метрів.

«У Первомайському окупант дещо призупинений. Але на захоплених позиціях частково зміг закріпитися, на жаль», - додав Мірошніков.

Останні новини України:

Росіяни вдарили по готелю в центрі Харкова - названо, хто був головною ціллю.

Також повідомлялось, що росіяни змінили тактику і поставили нову мету.

Що Путін міг пообіцяти Ердогану - стосується Криму.