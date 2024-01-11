Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни вдарили двома ракетами по готелю у середмісті Харкова.

«Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро - поранені російськими ракетами. Серед постраждалих - і турецькі журналісти. Всі одинадцять зараз у лікарнях, один у дуже важкому стані», - повідомив Терехов.

Крім готелю постраждали житлові будинки - один комунальний, один приватний, автосалон, виробниче підприємство.

Як розповіли рятувальники, на момент прибуття були виявлені пошкодження триповерхової будівлі готелю, а також легкових автомобілів, припаркованих поруч.

Площа пожежі склала близько 20 квадратних метрів.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, метою росіян були саме іноземні журналісти, які висвітлювали події, пов'язані з військовою агресією Росії проти України.

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