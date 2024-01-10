На Бахмутском направлении украинские военные отбивают жестокие атаки противника, который мечтает захватить еще один населенный пункт.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ранее заявлял, что Часов Яр — это следующая цель врага.

«Наименьшая задача — захватить город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области», — пояснял представитель Сухопутных войск ВСУ.

В свою очередь бойцы ВСУ подчеркивали, что к битве за Часов Яр они готовы. В частности, украинский защитник, который ведет телеграм-канал «Бахмутский Демон» отмечал, что они готовы к обороне Часового Яра, а готовы ли россияне умирать и дальше пачками – «посмотрим».

О планах на ближайшие месяцы говорил и доброволец 24 ОШБр "Айдар» Бунятов Станислав.

По его словам, есть информация о планах оккупантов захватить Богдановку, Часов Яр и выйти к границам города Константиновка в ближайшие 3 месяца.

«Резервы у них есть, я писал об этом раньше, но их «планы», как и «беспокойство» Запада о войне в Украине – беспонтовые, Угледар они до сих пор «берут». Мы готовы», - подчеркивал защитник.

В свою очередь полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов сообщил, что на сегодняшний день ситуация в направлении города Часов Яр тяжелая, но стабильная.

При этом Жданов подчеркивал, что местность, по которой пробует наступать противник, хорошо простреливается.

«Местность между Хромово и Богдановкой – низина, само Хромово находится в начале гряды высот и Богдановка находятся чуть севернее гряды высот. И мы на этих высотах. И фактически эта долина – она простреливается. Плюс Часов Яр укреплялся, когда мы еще вели оборонительную операцию в Бахмуте. Поэтому на сегодняшний день шансов у рашистских войск продвинуться, дойти до Часового Яра – минимальные», - подчеркнул Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

При этом военный эксперт подчеркнул, что даже эти минимальные шансы врага «нельзя сбрасывать со счетов».

«Вдруг они сейчас все войска с Авдеевского, Купянского направления стянут на Бахмутское и начнут масштабную наступательную операцию», - отметил Жданов.

При этом атаки оккупанты будут продолжать.

«Говорить о том, что они за месяц-полтора сформируют ударную группировкку и начнут наступать - оснований для таких утверждений на сегодняшний день нет. А то, что они будут продолжать атаковать имеющимися силами – да. Мы это наблюдаем с октября, они перешли в наступление на большей части линии фронта. И оно продолжается до сих пор», - сообщил Олег Жданов.

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