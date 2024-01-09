Про це, як пише Politeka.net, повідомив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, кількість штурмів і артилерійських обстрілів скоротилася — можливо, через погодні умови, тому що безпілотники не можуть повноцінно працювати через морози. Втім ворог продовжує активно завдавати ударів керованими авіабомбами.

Штупун також розповів, що в неділю, 7 січня, у полон здалися близько десяти окупантів. Загалом за місяць таких випадків близько ста, у зв’язку з морозами Сили оборони очікують, що їх більшатиме.

Речник додав, що окупанти продовжують спроби оточити Авдіївку.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили атаки противника поблизу Авдіївки, Сєверного, Тоненького та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомив, що подекуди просуввання ворога вдалося призупинити.

«У районі Степового тривають зустрічні бої. Скориставшись зниженням інтенсивності штурмів, наші воїни змогли призупинити ворога північніше села, а південніше - навіть змусити відійти на 200 метрів. Західніше Камʼянки ворог не мав звитяг у намаганнях дійти до карʼєра», - розповів Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у приватному секторі великі руйнування – бої йдуть за кожен будинок та сарай.

«У Первомайському ворогу вдалося додатково просунутися та закріпитися ще на 200 метрів. На підступах до села з півдня - окупанти відійшли на вихідні позиції», - додав Мірошніков.

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