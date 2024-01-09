Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его словам, количество штурмов и артиллерийских обстрелов сократилось — возможно, из-за погодных условий, потому что беспилотники не могут полноценно работать из-за морозов. Впрочем, враг продолжает активно наносить удары управляемыми авиабомбами.

Штупун также рассказал, что в воскресенье, 7 января, в плен сдались около десяти оккупантов. В общей сложности за месяц таких случаев около сотни, в связи с морозами Силы обороны ожидают, что их будет еще больше.

Спикер добавил, что оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, украинские воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщил, что кое где продвижение врага удалось приостановить.

«В районе Степного продолжаются встречные бои. Воспользовавшись снижением интенсивности штурмов, наши воины смогли приостановить врага к северу от села, а к югу - даже заставить отойти на 200 метров. Западнее Каменки у врага не было побед в попытках дойти до карьера», - рассказал Мирошников в своём телеграмм-канале.

По его словам, в частном секторе большие разрушения – бои идут за каждый дом и сарай.

«В Первомайском врагу удалось дополнительно продвинуться и закрепиться еще на 200 метров. На подступах к селу с юга - оккупанты отошли на исходные позиции», - добавил Мирошников.

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