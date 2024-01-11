Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, россияне ударили двумя ракетами по гостинице в центре Харькова.

«Ни одного военного там не было. В то же время было 30 гражданских, из которых одиннадцать - ранены российскими ракетами. Среди пострадавших – и турецкие журналисты. Все одиннадцать сейчас в больницах, один в очень тяжелом состоянии», - сообщил Терехов.

Кроме гостиницы пострадали жилые дома – один коммунальный, один частный, автосалон, производственное предприятие.

Как рассказали спасатели, на момент прибытия были обнаружены повреждения трехэтажного здания гостиницы, а также припаркованных рядом легковых автомобилей.

Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимира Тимошко, целью россиян были именно иностранные журналисты, освещавшие события, связанные с военной агрессией России против Украины.

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