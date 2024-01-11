Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновений.

На Авдеевском направлении украинские Герои продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области», - говорится в сообщении Генштаба.

В свою очередь начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что оккупанты увеличили количество штурмов и обстрелов.

«Было определенное понижение количества штурмовых действий со стороны противника на нашем направлении. Но это было недолго. Вчера-позавчера они снова увеличили количество как штурмовых действий, так и обстрелов…», - сообщал Барабаш.

По его словам, есть несколько аспектов в паузах в один-два дня в штурмах россиян.

"Наши воины очень эффективно отрабатывают по тылам врага. Есть определенные провалы по личному составу, потому что все больше и больше они отказываются идти в штурмовые действия по нашему направлению. Их регулируют заградотряды. Плюс наши очень эффективно отрабатывают склады боекомплектов в приближенных к линии фронта тылах. И чтобы это пополнить, нужно время, не очень длительное, но все равно — день-два нужны. Плюс погодные условия. Был перелом – морозы, снег пошел", – объяснял Барабаш.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что впервые за долгое время не были зафиксированы особые изменения в районе Степного.

По словам корреспондента, штурмы окупантов успехов им не принесли.

«К сожалению, наши контрнаступательные действия на некоторых участках тоже особенно без успехов. Но то, что в таких условиях это стало возможным – это уж очень хороший сигнал. Хоть и временный. Пока есть возможность, надо хоть на 300-500 метров улучшить позиции», - отметил Мирошников в своем телеграмм-канале.

Также Мирошников сообщил, что в направлении авдеевского карьера и в частном секторе на юге города, в районе АКХЗ – ситуация стабильно напряженная.

Южнее «очистных» враг смог продвинуться на 100 метров.

«В Первомайском оккупант несколько приостановлен. Но на захваченных позициях частично смог закрепиться, к сожалению», – добавил Мирошников.

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